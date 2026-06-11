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Станислав Черчесов рассказал о планах «Ахмата» на подготовку к сезону-2026/2027

Станислав Черчесов рассказал о планах «Ахмата» на подготовку к сезону-2026/2027
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Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о подготовке к предстоящему сезону-2026/2027.

«Работа должна быть правильной – с верными распределёнными нагрузками и подобранной организацией. Первый сбор мы проведем здесь, в Новогорске. Должны были провести сегодня, 10 июня, углубленное медицинское обследование, но мы посчитали это нецелесообразным, потому что у некоторых задержали вчера рейсы.

В первый день у нас утром лёгкая тренировка длительностью в 50 минут, вечером – такая же. Нужно, чтобы день-два наши футболисты втянулись, а 13 июня мы провели УМО. Всё идёт своим чередом. Один новичок с нами, есть на просмотре Алексей Касаджиков из «Зенита-2». Ждём завтра ещё одного новичка. Мы дали время восстановиться футболистам, игравшим до вчерашнего дня в сборных. Они присоединятся ко второму нашему сбору.

Второй и третий сборы мы проведём в Сербии в Златиборе. Посчитали нужным, что команда должна выехать и готовиться спокойно, не отвлекаясь. Практически знаем, с кем проведём спарринги. В вопросе организации сборов мы действовали не второпях и клуб отработал отлично», — приводит слова Черчесова официальный сайт «Ахмата».

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