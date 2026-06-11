Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможных изменениях в «Ахмате» летом

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о возможных изменениях в составе команды в летнее трансферное окно.

— Насколько команда изменится поменяется в летний период?

— Я не большой любитель многое менять. Три футболиста вернулись в свои клубы после аренды, у кого-то истёк контракт, на одного есть спрос, а другой решил сам всё поменять. Завтра к нам приедет наш албанский нападающий Эральд Максути. На некоторых наших футболистов поступают запросы. Всё идёт своим чередом, — приводит слова Черчесова официальный сайт «Ахмата».

«Ахмат» завершил сезон-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги на девятом месте. Команда набрала 37 очков за 30 матчей. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит» (68).