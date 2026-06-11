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«ПСЖ» провёл переговоры с «Ливерпулем» по трём игрокам, включая Илью Забарного — источник

«ПСЖ» провёл переговоры с «Ливерпулем» по трём игрокам, включая Илью Забарного — источник
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Французский «Пари Сен-Жермен» инициировал переговоры с английским «Ливерпулем» о возможной аренде украинского защитника Ильи Забарного. Об этом сообщает Wilson Cox LFC в соцсети X.

По информации источника, в рамках сделки также обсуждались переходы защитника Лукаса Бералдо и полузащитника Уоррена Заира-Эмери. Отмечается, что парижский клуб предложил мерсисайдцам взять Забарного в аренду на один сезон с последующим обязательным выкупом трансфера примерно за € 58 млн.

На данный момент приоритетной целью для «Ливерпуля» является приобретение полузащитника Алекса Скотта из «Борнмута».

Илья Забарный пополнил состав «ПСЖ» летом 2025 года. На его счету 37 матчей и один гол за команду. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 40 млн. Контракт с клубом рассчитан до лета 2030 года.

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