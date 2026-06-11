Англия — Коста-Рика: Энтони Гордон реализовал пенальти на 68-й минуте

В эти минуты проходит товарищеский матч, в котором встречаются сборные Англии и Коста-Рики. Команды играют на стадионе «Эксплория» в Орландо (США). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Катей Королёвой (США). Сборная Англии выигрывает со счётом 2:0.

На 68-й минуте полузащитник сборной Англии Энтони Гордон реализовал пенальти. Ранее, на девятой минуте, счёт открыл полузащитник англичан Деклан Райс.

Сборная Англии выступит на предстоящем чемпионате мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Англичане сыграют в группе L с национальными командами Хорватии, Ганы и Панамы. Коста-Рика на турнир не отобралась.