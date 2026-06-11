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Англия — Коста-Рика: Энтони Гордон реализовал пенальти на 68-й минуте товарищеского матча, 11 июня 2026

Англия — Коста-Рика: Энтони Гордон реализовал пенальти на 68-й минуте
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В эти минуты проходит товарищеский матч, в котором встречаются сборные Англии и Коста-Рики. Команды играют на стадионе «Эксплория» в Орландо (США). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Катей Королёвой (США). Сборная Англии выигрывает со счётом 2:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
11 июня 2026, четверг. 00:00 МСК
Англия
Окончен
3 : 0
Коста-Рика
1:0 Райс – 9'     2:0 Гордон – 68'     3:0 Уоткинс – 87'    

На 68-й минуте полузащитник сборной Англии Энтони Гордон реализовал пенальти. Ранее, на девятой минуте, счёт открыл полузащитник англичан Деклан Райс.

Сборная Англии выступит на предстоящем чемпионате мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Англичане сыграют в группе L с национальными командами Хорватии, Ганы и Панамы. Коста-Рика на турнир не отобралась.

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