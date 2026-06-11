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«Они не будут спрашивать у Забарного». Журналист — о возможном переходе Батракова в «ПСЖ»

«Они не будут спрашивать у Забарного». Журналист — о возможном переходе Батракова в «ПСЖ»
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Французский журналист Пьер Менес высказался о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «ПСЖ» на фоне того, что в клубе выступает украинский защитник Илья Забарный.

«Они не будут спрашивать разрешения у Забарного, тем более что он запасной игрок. Если это его беспокоит, он может попросить разрешения уехать. Но действительно ли это для него настолько невыносимо? Мы не знаем», — сказал Менес в подкасте на YouTube-канале.

В минувшем сезоне Батраков принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

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