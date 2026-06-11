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Агент игроков «ПСЖ» Витиньи и Невеша расставил все точки над i на фоне интереса «Реала»

Агент игроков «ПСЖ» Витиньи и Невеша расставил все точки над i на фоне интереса «Реала»
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Известный португальский агент Жорже Мендеш, представляющий интересы полузащитников «ПСЖ» Витиньи и Жоау Невеша, высказался на фоне слухов об интересе к игрокам со стороны топ-клубов Европы. Ранее сообщалось, что наибольший интерес к футболистам проявляет мадридский «Реал».

«Витинья и Жоау [Невеш] никогда не были вариантом для любой команды. Они незаменимы для «Пари Сен-Жермен», и они очень, очень счастливы в «ПСЖ» — они продолжат собирать трофеи в клубе», — приводит слова Мендеша журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

В минувшем клубном сезоне Невеш провёл 38 матчей за «ПСЖ», забив семь голов и отдав четыре результативные передачи. На счету Витиньи 50 сыгранных встреч, семь забитых мячей и 10 голевых пасов. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость португальцев составляет € 140 млн. Контракты игроков истекают летом 2029 года.

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