Экс-тренер сборной Испании рассказал, чему научил Луиса Энрике и Хосепа Гвардиолу

Бывший тренер сборной Испании Хавьер Клементе рассказал, чему научил экс-тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу и тренера «ПСЖ» Луиса Энрике.

«Для меня два лучших тренера — это Луис Энрике и Пеп. А теперь к ним можно добавить и Луис де ла Фуэнте. Эти трое прошли через мои руки, и, возможно, чему-то я их всё-таки научил.

Я научил их двум вещам: во-первых, тому, чего делать не нужно, потому что результат таких действий вы и сами видите. А во-вторых — смеяться как можно больше, потому что однажды у вас обязательно попытаются стереть улыбку с лица», — приводит слова Клементе Goal.

Отметим, Хосеп Гвардиола и Луис Энрике в качестве футболистов выступали за сборную Испании, которую возглавлял Клементе.