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Криштиану Роналду не забил в трёх матчах сборной Португалии подряд впервые с Евро-2024

Криштиану Роналду не забил в трёх матчах сборной Португалии подряд впервые с Евро-2024
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Известный нападающий и капитан национальной команды Португалии Криштиану Роналду не сумел забить в трёх подряд матчах сборной перед стартом чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
10 июня 2026, среда. 22:45 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Нигерия
1:0 Нету – 23'     1:1 Адамс – 37'     2:1 Консейсау – 75'    

В последний раз серия из трёх и более матчей без голов у звёздного португальца была на Евро-2024. Тогда Роналду не смог забить в пяти играх турнира.

Отмечается, что в перерыве минувшего товарищеского матча с Нигерией (2:1) главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес произвёл замену всех полевых игроков, оставив в составе на второй тайм лишь Криштиану. 41-летний футболист покинул поле лишь на 64-й минуте встречи.

Напомним, Криштиану является рекордсменом как по числу игр, так и по числу голов в составе национальной команды в истории футбола. На данный момент на счету португальца 143 мяча в 228 матчах.

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