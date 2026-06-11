Криштиану Роналду не забил в трёх матчах сборной Португалии подряд впервые с Евро-2024

Известный нападающий и капитан национальной команды Португалии Криштиану Роналду не сумел забить в трёх подряд матчах сборной перед стартом чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

В последний раз серия из трёх и более матчей без голов у звёздного португальца была на Евро-2024. Тогда Роналду не смог забить в пяти играх турнира.

Отмечается, что в перерыве минувшего товарищеского матча с Нигерией (2:1) главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес произвёл замену всех полевых игроков, оставив в составе на второй тайм лишь Криштиану. 41-летний футболист покинул поле лишь на 64-й минуте встречи.

Напомним, Криштиану является рекордсменом как по числу игр, так и по числу голов в составе национальной команды в истории футбола. На данный момент на счету португальца 143 мяча в 228 матчах.