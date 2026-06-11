Президент Мексики может отказаться от посещения фан-зоны ЧМ-2026 из-за протестов в стране

Официальная фан-зона ФИФА в Мехико, приуроченная к церемонии открытия и первому матчу чемпионата мира 2026 года, на котором должна присутствовать президент Мексики Клаудия Шейнбаум, может быть перенесена из-за протестов профсоюза учителей страны, сообщает ESPN.

Шейнбаум не будет присутствовать на матче открытия между Мексикой и ЮАР на стадионе «Ацтека» в четверг.

Хотя изначально она допускала возможность просмотра матча в фан-зоне на площади Конституции, протесты на Сокало могут изменить её планы.

Тысячи членов мексиканского профсоюза учителей, собрались на площади Сокало, чтобы продолжать протест до тех пор, пока власти не выполнят их требования. Среди них — восстановление государственных пенсий для учителей и повышение зарплат, а также другие требования.