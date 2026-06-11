Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент Мексики может отказаться от посещения фан-зоны ЧМ-2026 из-за протестов в стране

Президент Мексики может отказаться от посещения фан-зоны ЧМ-2026 из-за протестов в стране
Комментарии

Официальная фан-зона ФИФА в Мехико, приуроченная к церемонии открытия и первому матчу чемпионата мира 2026 года, на котором должна присутствовать президент Мексики Клаудия Шейнбаум, может быть перенесена из-за протестов профсоюза учителей страны, сообщает ESPN.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
11 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Мексика
Не начался
ЮАР
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Шейнбаум не будет присутствовать на матче открытия между Мексикой и ЮАР на стадионе «Ацтека» в четверг.

Хотя изначально она допускала возможность просмотра матча в фан-зоне на площади Конституции, протесты на Сокало могут изменить её планы.

Тысячи членов мексиканского профсоюза учителей, собрались на площади Сокало, чтобы продолжать протест до тех пор, пока власти не выполнят их требования. Среди них — восстановление государственных пенсий для учителей и повышение зарплат, а также другие требования.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Cегодня cтартует ЧМ-2026 – и мы уже в Мексике! Матч открытия – ремейк из 2010-го! LIVE
Live
Cегодня cтартует ЧМ-2026 – и мы уже в Мексике! Матч открытия – ремейк из 2010-го! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android