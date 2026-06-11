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«Потенциал Шевалье выше, чем у Сафонова». Французский агент – о вратарях «ПСЖ»

«Потенциал Шевалье выше, чем у Сафонова». Французский агент – о вратарях «ПСЖ»
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Французский агент Бруно Сатин высказался о голкиперах «ПСЖ» Люка Шевалье и Матвее Сафонове.

«Я думаю, что его потенциал выше, чем у Сафонова. Я много следил за ним, когда он играл в «Лилле». А когда я вижу игру Сафонова, я не нахожу в нем феноменальной харизмы», — приводит слова Сатина Planet PSG со ссылкой на RMC.

По ходу минувшего сезона Шевалье проиграл конкуренцию российскому вратарю Матвею Сафонову.

По итогам сезона российский голкипер провёл 27 матчей за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл «на ноль». Кроме того, Сафонов стал первым россиянином, дважды победившим в Лиге чемпионов.

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