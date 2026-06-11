Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Трансферная цель «Реала» и «Барселоны» Силва склоняется к переходу в «Атлетико» — Ромеро

Трансферная цель «Реала» и «Барселоны» Силва склоняется к переходу в «Атлетико» — Ромеро
Комментарии

31-летний полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва, которого связывают с переходом в «Реал» и «Барселону», склоняется к трансферу в мадридский «Атлетико». Об этом сообщает испанский журналист Жерар Ромеро в соцсети X в аккаунте Jintajes FC.

По информации источника, португалец, чей контракт с «горожанами» истекает 30 июня, сейчас отдаёт приоритет «Атлетико» Диего Симеоне, потому что красно-белые, в отличие от «Реала» и «Барселоны», пообещали игроку главную роль в проекте. Футболист должен взять на себя роль ушедшего Антуана Гризманна в клубе.

Силва играл за «Манчестер Сити» с 2017 года. За «горожан» Силва провёл 460 матчей, в которых отметился 76 голами и 77 результативными передачами. По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 22 млн.

Материалы по теме
Агент игроков «ПСЖ» Витиньи и Невеша расставил все точки над i на фоне интереса «Реала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android