Трансферная цель «Реала» и «Барселоны» Силва склоняется к переходу в «Атлетико» — Ромеро

31-летний полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва, которого связывают с переходом в «Реал» и «Барселону», склоняется к трансферу в мадридский «Атлетико». Об этом сообщает испанский журналист Жерар Ромеро в соцсети X в аккаунте Jintajes FC.

По информации источника, португалец, чей контракт с «горожанами» истекает 30 июня, сейчас отдаёт приоритет «Атлетико» Диего Симеоне, потому что красно-белые, в отличие от «Реала» и «Барселоны», пообещали игроку главную роль в проекте. Футболист должен взять на себя роль ушедшего Антуана Гризманна в клубе.

Силва играл за «Манчестер Сити» с 2017 года. За «горожан» Силва провёл 460 матчей, в которых отметился 76 голами и 77 результативными передачами. По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 22 млн.