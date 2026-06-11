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Игрок сборной Германии Горецка: болельщики немного потеряли веру в нас

Игрок сборной Германии Горецка: болельщики немного потеряли веру в нас
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Полузащитник сборной Германии Леон Горецка высказался о предстоящем чемпионате мира 2026 года. На двух предыдущих турнирах Германия не смогла выйти из группы.

— Что мотивирует вас исправить ошибки, допущенные в 2018 и 2022 годах?
— Очевидно, мы хотим всё исправить. Воспоминания нас уже не так сильно беспокоят, но правда в том, что чувство эйфории и единения с болельщиками, возможно, сейчас не совсем на месте. Они немного потеряли веру в нас, и мы хотели бы снова завоевать их расположение. Это, пожалуй, моя главная личная мотивация, и то же самое относится ко всей команде.

Всегда можно и нужно учиться на своих ошибках, но зацикливаться на них сейчас нам ничем не поможет. Мы просто хотим смотреть вперёд и воспользоваться этой возможностью. Мы знаем, что у нас хорошая команда, — приводит слова Горецки официальный сайт ФИФА.

Сборная Германии сыграет на чемпионате мира 2026 года в группе Е с национальными командами Кюрасао, Кот-д'Ивуара и Эквадора.

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Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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