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Президент Мексики высказалась о протестах в стране за день до старта ЧМ-2026

Президент Мексики высказалась о протестах в стране за день до старта ЧМ-2026
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Президент Мексики Клаудия Шейнбаум высказалась о протестах в стране за день до старта ЧМ-2026. Ранее сообщалось, что фан-зону ФИФА в Мексике могут перенести из-за протестов.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
11 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Мексика
Не начался
ЮАР
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Посмотрим, как будут развиваться события с учителями и другими группами, потому что мне, очевидно, нужно внимательно за этим следить. Если по какой-то причине мероприятие не удастся провести в день открытия на Сокало, у правительства Мехико есть 18 заранее подготовленных площадок. Во второй половине дня мы сможем объявить, будет ли Сокало открыт для церемонии открытия или нет. В любом случае у нас есть 18 площадок», — приводит слова Шейнбаум ESPN.

Тысячи членов мексиканского профсоюза учителей, собрались на площади Сокало, чтобы продолжать протест до тех пор, пока власти не выполнят их требования. Среди них — восстановление государственных пенсий для учителей и повышение зарплат, а также другие требования.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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