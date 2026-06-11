Президент Мексики высказалась о протестах в стране за день до старта ЧМ-2026

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум высказалась о протестах в стране за день до старта ЧМ-2026. Ранее сообщалось, что фан-зону ФИФА в Мексике могут перенести из-за протестов.

«Посмотрим, как будут развиваться события с учителями и другими группами, потому что мне, очевидно, нужно внимательно за этим следить. Если по какой-то причине мероприятие не удастся провести в день открытия на Сокало, у правительства Мехико есть 18 заранее подготовленных площадок. Во второй половине дня мы сможем объявить, будет ли Сокало открыт для церемонии открытия или нет. В любом случае у нас есть 18 площадок», — приводит слова Шейнбаум ESPN.

Тысячи членов мексиканского профсоюза учителей, собрались на площади Сокало, чтобы продолжать протест до тех пор, пока власти не выполнят их требования. Среди них — восстановление государственных пенсий для учителей и повышение зарплат, а также другие требования.