Леон Горецка высказал мнение, является ли сборная Германии одним из фаворитов ЧМ-2026

Полузащитник сборной Германии Леон Горецка ответил, является ли национальная команда одним из фаворитов предстоящего чемпионата мира 2026 года.

— Считаете ли вы себя одним из фаворитов, учитывая, что перед началом турнира вы занимаете 10-е место в мировом рейтинге?

— Ситуация действительно немного отличается от предыдущих турниров. Честно говоря, я не думаю, что мы будем в числе главных фаворитов. Тем не менее, от нас, как от футбольной нации, ожидают очень многого, и это справедливо. В нашей команде есть несколько звёздных игроков, и я верю, что если мы все будем в хорошей форме, мы сможем многого добиться на этом чемпионате мира. Если мы сможем развиваться как команда во время турнира, то для нас нет предела совершенству. Но я не считаю нас главными фаворитами, — приводит слова Горецки официальный сайт ФИФА.

Сборная Германии сыграет в группе Е с национальными командами Кюрасао, Кот-д'Ивуара и Эквадора.