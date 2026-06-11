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Леон Горецка высказал мнение, является ли сборная Германии одним из фаворитов ЧМ-2026

Леон Горецка высказал мнение, является ли сборная Германии одним из фаворитов ЧМ-2026
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Полузащитник сборной Германии Леон Горецка ответил, является ли национальная команда одним из фаворитов предстоящего чемпионата мира 2026 года.

— Считаете ли вы себя одним из фаворитов, учитывая, что перед началом турнира вы занимаете 10-е место в мировом рейтинге?
— Ситуация действительно немного отличается от предыдущих турниров. Честно говоря, я не думаю, что мы будем в числе главных фаворитов. Тем не менее, от нас, как от футбольной нации, ожидают очень многого, и это справедливо. В нашей команде есть несколько звёздных игроков, и я верю, что если мы все будем в хорошей форме, мы сможем многого добиться на этом чемпионате мира. Если мы сможем развиваться как команда во время турнира, то для нас нет предела совершенству. Но я не считаю нас главными фаворитами, — приводит слова Горецки официальный сайт ФИФА.

Сборная Германии сыграет в группе Е с национальными командами Кюрасао, Кот-д'Ивуара и Эквадора.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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