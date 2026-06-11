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Моуринью сообщил «Реалу», каких игроков хочет видеть в своей команде — AS

Моуринью сообщил «Реалу», каких игроков хочет видеть в своей команде — AS
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Португальский тренер Жозе Моуринью, который вскоре возглавит мадридский «Реал», сообщил «Королевскому клубу», каких игроков намерен видеть в своём составе. Об этом сообщает издание AS.

По информации источника, Моуринью заявил «Реалу», что вместо подписания «галактикос» клубу нужно подписывать амбициозных, трудолюбивых игроков, готовых бороться и много бегать по полю и идти на жертвы ради команды. При этом отмечается, что португальцу не нравится футболисты, имеющие завышенную самооценку.

Утверждается, что «Реал» полон решимости вернуть в состав талантливого атакующего полузащитника Нико Паса, раскрыть потенциал игрока академии Тьяго Питарча, а также приобрести центрального и правого защитников для основы и усилить позиции левого защитника и полузащитника для конкурентной среды.

Подчёркивается, что в список пожеланий Моуринью входят один креативный плеймейкер (коим может стать Пас) и один опорный полузащитник. Что касается усиления правого фланга атаки, португалец не настаивает на значительном подписании игроков в эту зону, в частности, не требует видеть там наличие звёздного игрока вроде Майкла Олисе из «Баварии».

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