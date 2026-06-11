Матч открытия ЧМ по футболу — 2026: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 11 июня, состоится первый матч чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Мексики и ЮАР. Команды будут играть на стадионе «Ацтека» в Мехико (Мексика). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Вилтоном Сампайо (Бразилия). Начало игры — в 22:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ» и онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кроме Мексики и ЮАР, в группе А выступят сборные Южной Кореи и Чехии.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.