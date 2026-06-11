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«Был непростой разговор для обоих». Горецка — об отношениях с Нагельсманом после Евро

«Был непростой разговор для обоих». Горецка — об отношениях с Нагельсманом после Евро
Юлиан Нагельсман
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Полузащитник сборной Германии Леон Горецка высказался об отношениях с главным тренером Юлианом Нагельсманом, который не вызывал его на чемпионат Европы 2024 года.

— Какие у вас отношения с Нагельсманом, который не включил вас в состав на Евро-2024?
— Это, безусловно, было непростое время. Мы хорошо работали вместе в «Баварии» и очень доверяли друг другу. Конечно, с чемпионатом Европы стало сложнее. Не секрет, что это был непростой разговор для обоих. Естественно, я был очень разочарован, но и ему было нелегко. А потом, спустя некоторое время, мы сели поговорить, так как возникли некоторые вопросы, которые нужно было решить. Мы оба хотели снова найти общий язык, и теперь мы заложили фундамент для того, чтобы снова хорошо работать вместе, — приводит слова Горецки официальный сайт ФИФА.

Сборная Германии сыграет на чемпионате мира 2026 года в группе Е с национальными командами Кюрасао, Кот-д'Ивуара и Эквадора.

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