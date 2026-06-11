Касильяс подал иск в суд на «Порту» из-за последствий своего инфаркта в 2019 году — AS

Бывший голкипер «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс подал в суд на португальский «Порту», требуя выплатить ему € 3,7 млн. По мнению футболиста, его здоровью был нанесен ущерб. Об этом сообщает издание AS.

В мае 2019 года во время тренировки у Касильяса случился инфаркт миокарда. По информации источника, экс-голкипер «сливочных» связывает это событие с чрезмерными физическими нагрузками в португальском клубе. В иске указано, что из-за проблем со здоровьем он утратил трудоспособность и уже семь лет испытывает серьёзные последствия перенесённого заболевания.

На заседании суда в Португалии 45-летний спортсмен сообщил: «Я хожу в спортзал, играю в падел, но не могу бегать — максимум 20-50 метров. Больше не получается».

Ранее врач команды Нелсон Пуга утверждал, что состояние вратаря было стабильным, а проблема — решена. По его оценке, Касильяс должен был полностью восстановиться после болезни, а физическая нагрузка на тренировке не являлась причиной сердечного приступа, который привел к завершению карьеры.

Португальскому суду предстоит определить, имеет ли право Касильяс на пособие по полной и постоянной утрате трудоспособности как профессиональный спортсмен. Размер такой компенсации может составить € 2,5 млн (около 70% зарплаты), которые он получил бы по контракту до июня 2021 года.

Страховая компания Fidelidade произвела выплату футболисту в размере € 1,5 млн, что является максимальной годовой компенсацией по страховому полису от несчастных случаев. Сам «Порту» заявляет, что продолжал выплачивать Касильясу полную зарплату (свыше € 1 млн) до момента его окончательного ухода из спорта, поэтому клуб и страховщик отказываются от дополнительных выплат.