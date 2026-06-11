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«Иногда такое выходит из-под контроля». Агент Угальде – о будущем игрока в «Спартаке»

«Иногда такое выходит из-под контроля». Агент Угальде – о будущем игрока в «Спартаке»
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Агент Курт Морсинк, представляющий интересы форварда московского «Спартака» Манфреда Угальде высказался о возможном уходе футболиста из клуба.

«Клуб, который его купит… Я бы хотел, чтобы это был сильный клуб. Думаю, они могут оценивать его примерно в районе € 20 млн. Возможно, со стратегической точки зрения сейчас подходящий момент для продажи. Если его не продать в этом году, останется ещё год контракта, и тогда будет сложнее. Поэтому, возможно, сейчас правильное время для сделки. Мы бы хотели увидеть его переход. Есть ощущение, что клуб хочет его продать. Я тоже считаю, что он уже прошёл хороший этап в текущем клубе, но иногда такие вещи выходят из-под контроля. Вариант с многими клубами АПЛ — нет. Но есть варианты в Португалии, Франции… Или к примеру, «Аякс» — это публичный клуб, у него своя структура», — сказал Морсинк в интервью Yashin Quesada в социальной сети X.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Угальде в € 12 млн. Ранее Манфред выступал за нидерландский «Твенте».

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