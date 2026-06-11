Мурат Якин высказался о стабильности сборной Швейцарии

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин ответил на вопрос об основаниях стабильности национальной команды.

— Швейцария уже более 10 лет является одной из самых стабильных команд в международном футболе. В чем причина такой стабильности?

— Мы играем с радостью, но и серьёзно, и тот факт, что мы квалифицировались на последние шесть чемпионатов мира, многое говорит о том, как мы тренируемся и какого качества у нас команда. Это здорово, нельзя считать само собой разумеющимся, что такая небольшая футбольная страна, как Швейцария, всегда будет квалифицироваться. И когда дело доходит до турниров, у нас теперь такой большой опыт в команде, что мы можем на равных бороться с кем угодно. Наши соперники тоже нас уважают. Они знают наш стиль игры и результаты, которых мы добились. Мы много работали для этого, — приводит слова Якина официальный сайт ФИФА.

Сборная Швейцарии сыграет на чемпионате мира 2026 года в группе В с национальными командами Канады, Катара и Боснии и Герцеговины.