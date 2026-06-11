Где смотреть матч группового этапа ЧМ по футболу 2026 Мексика — ЮАР, кто покажет

Сегодня, 11 июня, на стадионе «Ацтека» в столице Мексики Мехико состоится матч открытия чемпионата мира по футболу 2026 года. В этой встрече хозяйка турнира сборная Мексики примет национальную команду ЮАР. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Обслуживать игру будет судейская бригада во главе с бразильским арбитром Вилтоном Сампайо.

В прямом эфире встречу покажут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Отметим, кроме Мексики и ЮАР, в группе А выступят сборные Южной Кореи и Чехии.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.