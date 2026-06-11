В Испании раскрыли, когда состоится презентация Жозе Моуринью в «Реале»

Презентация португальского тренера Жозе Моуринью, который вскоре возглавит мадридский «Реал», состоится ни раньше июля 2026 года. Об этом сообщает издание AS.

По информации источника, презентация португальца должна была состояться в понедельник, 8 июня, но внимание на стадионе «Сантьяго Бернабеу» было приковано к визиту Папы Римского, что вынудило клуб отложить свои планы. Ожидается, что о назначении Моуринью будет объявлено в ближайшее время, но после этого наступит пауза до июля.

При чём утверждается, что презентация должна пройти до 13 июля. В этот день у «Королевского клуба» должна начаться предсезонная подготовка в кампании-2026/2027.

Ранее СМИ сообщали, что Моуринью подпишет контракт со «сливочными» до 2028 года с возможностью продления на сезон. Зарплата тренера в «Реале» составит около € 7-8 млн в год. «Бенфика» объявила, что мадридский клуб заплатил € 15 млн за досрочное расторжение контракта с португальским специалистом.