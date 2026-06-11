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Французский журналист: Сафонов не обеспечил себе место в составе «ПСЖ» на всю жизнь

Французский журналист: Сафонов не обеспечил себе место в составе «ПСЖ» на всю жизнь
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Французский журналист Клеман Перниа высказался о российском голкипере «ПСЖ» Матвее Сафонове.

«Я думаю, ему нужно остаться. Он еще может закрепиться в команде. Что касается Сафонова — он был решающим в матче с «Ливерпулем», проявил себя, не провалился. Я думаю, что он не обеспечил себе место в составе на всю жизнь. Но в следующем сезоне вытеснить его из состава будет непросто», — приводит слова Перниа Planet PSG со ссылкой на RMC.

По итогам сезона российский голкипер провёл 27 матчей за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл «на ноль». Кроме того, Сафонов стал первым россиянином, дважды победившим в Лиге чемпионов.

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