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ФИФА потребовала от сборной Гаити изменить дизайн формы за пару дней до старта ЧМ-2026

ФИФА потребовала от сборной Гаити изменить дизайн формы за пару дней до старта ЧМ-2026
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Сборная Гаити была вынуждена изменить дизайн формы всего за несколько дней до своего стартового матча на чемпионате мира с Шотландией, сообщает BBC. Отмечается, на футболке сборной была изображена военная сцена, что не соответствовало правилам ФИФА.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Гаити
Не начался
Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На форме, использовавшейся в двух предтурнирных товарищеских матчах, была изображена иллюстрация Битвы при Вертьере 1803 года, которая обеспечила независимость Гаити, а также флаг страны.

Однако регламент международной федерации запрещает размещение на экипировке любых «политических, религиозных или личных посланий и лозунгов».

ФИФА решила, что некоторые визуальные элементы могут быть по-разному интерпретированы в рамках её регламента по экипировке и в итоге потребовала внести изменения в дизайн

Матч между сборной Гаити и Шотландией состоится 14 июня, начало – 4:00 мск.

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