ФИФА потребовала от сборной Гаити изменить дизайн формы за пару дней до старта ЧМ-2026

Сборная Гаити была вынуждена изменить дизайн формы всего за несколько дней до своего стартового матча на чемпионате мира с Шотландией, сообщает BBC. Отмечается, на футболке сборной была изображена военная сцена, что не соответствовало правилам ФИФА.

На форме, использовавшейся в двух предтурнирных товарищеских матчах, была изображена иллюстрация Битвы при Вертьере 1803 года, которая обеспечила независимость Гаити, а также флаг страны.

Однако регламент международной федерации запрещает размещение на экипировке любых «политических, религиозных или личных посланий и лозунгов».

ФИФА решила, что некоторые визуальные элементы могут быть по-разному интерпретированы в рамках её регламента по экипировке и в итоге потребовала внести изменения в дизайн

Матч между сборной Гаити и Шотландией состоится 14 июня, начало – 4:00 мск.