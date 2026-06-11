Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ещё молод». Вингер «Барселоны» Рафинья высказался об игроке «Реала» Винисиусе перед ЧМ

«Ещё молод». Вингер «Барселоны» Рафинья высказался об игроке «Реала» Винисиусе перед ЧМ
Комментарии

Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Рафинья дал оценку партнёру по сборной вингеру «Реала» Винисиусу Жуниору перед стартом чемпионата мира 2026 года.

«Вини ещё молод, но его опыт и завоёванные трофеи позволяют ему определять исход матчей на чемпионате мира и претендовать на то, чтобы принести нам шестой титул. Я тоже считаю себя одним из таких игроков», — приводит слова Рафиньи Mundo Deportivo.

За свою карьеру в сборной 25-летний Винисиус провёл 49 матчей во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал девять результативных передач. У 29-летнего Рафиньи 39 игр в составе национальной команды, 11 голов и восемь ассистов.

На чемпионате мира по футболу — 2026 сборная Бразилии сыграет в группе C с командами Марокко, Гаити и Шотландии. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Календарь чемпионата мира — 2026
Таблица групп чемпионата мира — 2026
Материалы по теме
Президент Мексики высказалась о протестах в стране за день до старта ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android