«Ещё молод». Вингер «Барселоны» Рафинья высказался об игроке «Реала» Винисиусе перед ЧМ

Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Рафинья дал оценку партнёру по сборной вингеру «Реала» Винисиусу Жуниору перед стартом чемпионата мира 2026 года.

«Вини ещё молод, но его опыт и завоёванные трофеи позволяют ему определять исход матчей на чемпионате мира и претендовать на то, чтобы принести нам шестой титул. Я тоже считаю себя одним из таких игроков», — приводит слова Рафиньи Mundo Deportivo.

За свою карьеру в сборной 25-летний Винисиус провёл 49 матчей во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал девять результативных передач. У 29-летнего Рафиньи 39 игр в составе национальной команды, 11 голов и восемь ассистов.

На чемпионате мира по футболу — 2026 сборная Бразилии сыграет в группе C с командами Марокко, Гаити и Шотландии. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года.