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«Всё было на очень высоком уровне». Тухель — о победе Англии в матче с Коста-Рикой

«Всё было на очень высоком уровне». Тухель — о победе Англии в матче с Коста-Рикой
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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал победу в товарищеском матче с национальной командой Коста-Рики (3:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
11 июня 2026, четверг. 00:00 МСК
Англия
Окончен
3 : 0
Коста-Рика
1:0 Райс – 9'     2:0 Гордон – 68'     3:0 Уоткинс – 87'    

«Мы сыграли очень хорошо. Мы заслужили победу, могли забить больше голов, легко могли создать больше моментов. Настрой, энергия и интенсивность были на очень высоком уровне. Все сыграли хорошо. Дело не в отдельных игроках, сегодня была очень хорошая командная игра.

Мы хотели выйти на новый уровень, и нам это явно удалось. Все на стадионе это чувствовали, и реакция болельщиков была потрясающей. Мы много для этого сделали, мы усердно работали, наш контрпрессинг был хорош, защита, настрой, сплочённость — всё было на очень высоком уровне.

Сегодняшний вечер меня очень успокаивает, потому что мы на абсолютно правильном пути. Я очень горжусь тем, что увидел сегодня, командным духом и поведением. Ребята, вышедшие на замену, оказали огромное влияние, а те, кто ушёл, подбадривали других. Это было именно то, чего мы хотели.

Мы увидели очень хороших запасных, которые, конечно, были разочарованы тем, что не вышли в стартовом составе, но они вышли и сыграли с той же интенсивностью и тем же качеством против более уставшего соперника, так что молодцы все», — приводит слова Тухеля England Football.

Сборная Англии выступит на предстоящем чемпионате мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Англичане сыграют в группе L с национальными командами Хорватии, Ганы и Панамы. Коста-Рика на турнир не отобралась.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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