Рафинья назвал сторону сборной Бразилии, которую нужно улучшить, чтобы победить на ЧМ-2026

Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Рафинья поделился мыслями о национальной команде и её проблемах перед стартом мирового первенства 2026 года.

«Мы очень хорошо подготовлены. Но нам нужно усердно работать над обороной. Если мы будем хорошо защищаться, наши шансы на победу будут очень высоки. Этот турнир короткий и сложный. Времени на организацию мало. Мы стараемся адаптироваться и подготовиться как можно лучше, чтобы избежать ошибок», — приводит слова Рафиньи Mundo Deportivo.

На чемпионате мира по футболу — 2026 сборная Бразилии сыграет в группе C с командами Марокко, Гаити и Шотландии. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года.