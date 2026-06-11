Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Церемония открытия ЧМ по футболу 2026: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

Церемония открытия ЧМ по футболу 2026: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

11 июня состоится торжественная церемония открытия ЧМ-2026. Она начнётся примерно за 90 минут до старта матча открытия турнира, в котором сборная Мексики встретится с ЮАР.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
11 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Мексика
Не начался
ЮАР
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Прямую трансляцию церемонии открытия ЧМ-2026 можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ», начало – 20:40 мск. Также «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее сообщалось, что в мероприятии примут участие исполнители David Guetta, EJAE, Megan Thee Stallion и Андреа Бочелли.

Матч открытия ЧМ-2026 пройдёт 11 июня на стадионе «Ацтека» в Мехико и начнётся в 22:00 мск.

В розыгрыше турнира примут участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Cегодня cтартует ЧМ-2026 – и мы уже в Мексике! Матч открытия – ремейк из 2010-го! LIVE
Live
Cегодня cтартует ЧМ-2026 – и мы уже в Мексике! Матч открытия – ремейк из 2010-го! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android