Церемония открытия ЧМ по футболу 2026: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

11 июня состоится торжественная церемония открытия ЧМ-2026. Она начнётся примерно за 90 минут до старта матча открытия турнира, в котором сборная Мексики встретится с ЮАР.

Прямую трансляцию церемонии открытия ЧМ-2026 можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ», начало – 20:40 мск. Также «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее сообщалось, что в мероприятии примут участие исполнители David Guetta, EJAE, Megan Thee Stallion и Андреа Бочелли.

Матч открытия ЧМ-2026 пройдёт 11 июня на стадионе «Ацтека» в Мехико и начнётся в 22:00 мск.

В розыгрыше турнира примут участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды.