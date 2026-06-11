Игрок сборной Англии Деклан Райс: думаю, мы адаптировались к жаре

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс высказался о победе в товарищеском матче с национальной командой Коста-Рики (3:0). 17 июня англичане стартуют на чемпионате мира 2026 года матчем со сборной Хорватии.

«На мой взгляд, мы сыграли действительно хорошо. Тренер перед игрой призывал нас усилить натиск, интенсивность игры с мячом, контрпрессинг.

Я считаю, что сегодня все показали отличную игру, даже ребята, вышедшие на замену, это был выдающийся второй тайм. Очень хорошая последняя игра перед началом турнира.

Думаю, мы адаптировались. Видно, что жара сейчас не проблема. Первую неделю, 10 дней, мы адаптировались к жаре», — приводит слова Райса England Football.