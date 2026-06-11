Рафинья высказался об Анчелотти в контексте прошлого тренера сборной Бразилии в «Реале»

Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Рафинья поделился комментарием о главном тренера пентакампеонов Карло Анчелотти, который ранее тренировал мадридский «Реал».

«Хотя мы были соперниками [в Испании], у нас были хорошие отношения. Анчелотти очень доволен тем, что я показываю на тренировках и в матчах, но я знаю, что могу сделать гораздо больше, и я всё ещё ищу свою лучшую версию», — приводит слова Рафиньи Mundo Deportivo.

Анчелотти занимал должность главного тренера «сливочных» с 2013 по 2015 год и с 2021 года. За этот период под его руководством «Реал» трижды выиграл Лигу чемпионов, дважды становился чемпионом Испании, два раза завоёвывал Кубок и Суперкубок Испании, три раза побеждал в Суперкубке УЕФА, выигрывал Межконтинентальный кубок, а также дважды выигрывал клубный чемпионат мира.