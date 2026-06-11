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Дональд Трамп пропустит первый матч сборной США на ЧМ-2026 – источник

Дональд Трамп пропустит первый матч сборной США на ЧМ-2026 – источник
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Президент США Дональд Трамп не посетит матч чемпионата мира по футболу между сборными США и Парагвая, который состоится в Лос-Анджелесе, сообщает Politico.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 1-й тур
13 июня 2026, суббота. 04:00 МСК
США
Не начался
Парагвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вместо этого государственный секретарь Марко Рубио возглавит официальную делегацию США на матче
Такое решение принято на фоне того, что администрация сталкивается с рядом дипломатических и организационных сложностей, связанных с турниром, включая визовые вопросы для некоторых стран-участниц и делегаций.

Сборная США свой первый матч на ЧМ-2026 проведёт 13 июня.

ЧМ-2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля на территории США, Канады и Мексики. Групповая стадия турнира запланирована на период с 11 по 27 июня. В каждой группе команды проведут по три матча по круговой системе.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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