Дональд Трамп пропустит первый матч сборной США на ЧМ-2026 – источник

Президент США Дональд Трамп не посетит матч чемпионата мира по футболу между сборными США и Парагвая, который состоится в Лос-Анджелесе, сообщает Politico.

Вместо этого государственный секретарь Марко Рубио возглавит официальную делегацию США на матче

Такое решение принято на фоне того, что администрация сталкивается с рядом дипломатических и организационных сложностей, связанных с турниром, включая визовые вопросы для некоторых стран-участниц и делегаций.

Сборная США свой первый матч на ЧМ-2026 проведёт 13 июня.

ЧМ-2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля на территории США, Канады и Мексики. Групповая стадия турнира запланирована на период с 11 по 27 июня. В каждой группе команды проведут по три матча по круговой системе.