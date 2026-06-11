«Готов поспорить». Венгер сделал заявление о Мбаппе перед стартом ЧМ-2026, упомянув «Реал»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мыслями о форварде сборной Франции и мадридского «Реала» Килиане Мбаппе перед стартом чемпионата мира 2026 года.

«Я готов поспорить, Мбаппе подарит нам великолепный чемпионат мира! В этом сезоне его часто несправедливо критиковали, он попал в посредственную кризисную команду «Реала». Килиан обладает физической свежестью, он не перегружен. Люди склонны забывать его исключительный талант», — приводит слова Венгера аккаунт в соцсети X Actu Foot со ссылкой на издание Le Figaro.

Напомним, 11 июня 2026 года стартует чемпионат мира по футболу. Сборная Франции сыграет в группе I с командами Сенегала, Норвегии и Ирака. 27-летний Килиан Мбаппе провёл за сборную Франции 98 матчей, в которых забил 56 голов.