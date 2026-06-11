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«Нужно искать решения». Мартинес – о возможном уходе Роналду из сборной Португалии

«Нужно искать решения». Мартинес – о возможном уходе Роналду из сборной Португалии
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о возможном завершении карьеры Криштиану Роналду в национальной команде после ЧМ-2026.

«Криштиану невозможно заменить. Найти игрока такого же уровня невозможно. Но в футболе всегда нужно искать решения и другие способы построить атакующую команду, которая будет забивать столько же голов. Цифры Роналду не может повторить ни один отдельный игрок — это невозможно», — приводит слова Мартинеса The Athletic.

Напомним, 11 июня 2026 года стартует чемпионат мира по футболу, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Для португальского форварда этот турнир станет шестым в карьере.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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