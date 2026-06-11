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Криштиану Роналду опубликовал пост перед стартом ЧМ-2026

Криштиану Роналду опубликовал пост перед стартом ЧМ-2026
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Известный нападающий и капитан национальной команды Португалии Криштиану Роналду опубликовал пост после товарищеского матча с Нигерией (2:1). Этот матч стал последним для сборной Португалии в рамках подготовку к грядущему ЧМ-2026.

«Подготовка завершена. Взгляд устремлён на чемпионат мира», — написал Роналду на личной странице в одной из социальных сетей.

Сборная Португалии на ЧМ-2026 сыграет в группе с ДР Конго, Узбекистаном и Колумбией.

Напомним, Криштиану является рекордсменом как по числу игр, так и по числу голов в составе национальной команды в истории футбола. На данный момент на счету португальца 143 мяча в 228 матчах.

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