Южная Корея — Чехия: во сколько начало матча ЧМ-2026, где смотреть трансляцию

В ночь с 11 на 12 июня состоится матч чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Южной Кореи и Чехии. Игра пройдёт на стадионе «Акрон» в Мексике. Это будет первый матч второго игрового дня. Стартовый свисток судьи прозвучит в 5:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Южная Корея и Чехия выступают в группе A. Также в этом квартете играют сборные ЮАР и Мексики.

Групповой этап турнира продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.