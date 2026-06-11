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Южная Корея — Чехия: во сколько начало матча группового этапа ЧМ по футболу 2026, где смотреть прямую трансляцию

Южная Корея — Чехия: во сколько начало матча ЧМ-2026, где смотреть трансляцию
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В ночь с 11 на 12 июня состоится матч чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Южной Кореи и Чехии. Игра пройдёт на стадионе «Акрон» в Мексике. Это будет первый матч второго игрового дня. Стартовый свисток судьи прозвучит в 5:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
12 июня 2026, пятница. 05:00 МСК
Южная Корея
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Южная Корея и Чехия выступают в группе A. Также в этом квартете играют сборные ЮАР и Мексики.

Групповой этап турнира продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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