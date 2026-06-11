«Проблемы есть. Я ни о чём не жалею». Инфантино — о проведении ЧМ в США, Канаде и Мексике

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что не жалеет о том, что чемпионат мира по футболу пройдёт в США, Мексике и Канаде.

«Я ни о чём не жалею. Последние 30 лет я занимаюсь организацией мероприятий. Я привык решать проблемы – как крупные, так и мелкие. На пресс-конференции три с половиной года назад проблемы, вероятно, были даже серьезнее.

Проблемы есть. Для мероприятия такого масштаба это нормально. Часть из них возникает в США, часть – в Канаде, часть – в Мексике. Надеюсь, мы сможем решить их все. Скорее всего, нет, но мы сделаем все возможное», – приводит слова Инфантино The Athletic.

Ранее президент Фифа обосновал стоимость билетов на ЧМ‑2026, отметив беспрецедентный спрос на турнир.