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Скалони выступил с публичным посланием к болельщикам сборной Аргентины

Скалони выступил с публичным посланием к болельщикам сборной Аргентины
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони выступил с публичным посланием к болельщикам национальной команды в преддверии старта чемпионата мира — 2026. На групповом этапе турнира Аргентина сыграет с Алжиром, Австрией и Иорданией. Аргентинцы — действующие чемпионы мира.

«Когда команда выходит на поле, всё превращается в спектакль — и игра в обороне, и игра в атаке. Мы можем гарантировать, что будем бороться до последнего мгновения, это совершенно точно», — приводит слова Скалони Tyc Sports в социальной сети X.

Чемпионат мира — 2026 пройдёт в Соединённых Штатах Америки, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

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