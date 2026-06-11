Скалони выступил с публичным посланием к болельщикам сборной Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони выступил с публичным посланием к болельщикам национальной команды в преддверии старта чемпионата мира — 2026. На групповом этапе турнира Аргентина сыграет с Алжиром, Австрией и Иорданией. Аргентинцы — действующие чемпионы мира.

«Когда команда выходит на поле, всё превращается в спектакль — и игра в обороне, и игра в атаке. Мы можем гарантировать, что будем бороться до последнего мгновения, это совершенно точно», — приводит слова Скалони Tyc Sports в социальной сети X.

Чемпионат мира — 2026 пройдёт в Соединённых Штатах Америки, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.