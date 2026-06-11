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«Почему бы и нет?» Почеттино — о победе сборной США на Чемпионате мира

«Почему бы и нет?» Почеттино — о победе сборной США на Чемпионате мира
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Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино не исключил, что его команда может быть претендентом на победу в чемпионате мира-2026.

«С того дня, как я принял этот вызов в сборной США, воспринял эту ответственность как мотивацию и источник энергии. Никто не видит США в претендентах на победу. Но, анализируя другие чемпионаты мира, думаешь: «Почему бы и нет?» Организовывать турнир в качестве принимающей стороны может создать синергию с людьми, поддержку, которую чувствуют игроки. Пусть это даст нам свободу летать. Почему бы и нет?», — приводит слова Почеттино The Guardian.

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Американцы сыграют в группе D с Парагваем (13 июня), Австралией (19 июня) и Турцией (26 июня).

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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