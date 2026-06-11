Появились новые подробности по восстановлению Неймара перед ЧМ-2026

Нападающий «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар продолжает восстановление после травмы икроножной мышцы, сообщает Globo.

По информации источника, он работает по индивидуальной программе и не участвует в общих тренировочных занятиях на поле, но задействован с мячом во время разминок.

Ранее в СМИ сообщалось, что участие форварда в первом матче бразильцев на турнире с Марокко (13 июня) вряд ли возможно. 34-летний форвард пропустил два последних товарищеских матча сборной и ранее в сезоне неоднократно сталкивался с проблемами со здоровьем.

На чемпионате мира по футболу — 2026 сборная Бразилии сыграет в группе C с командами Марокко, Гаити и Шотландии. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года.