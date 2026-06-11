Мората рассказал, какое решение стало его самой большой ошибкой в карьере

Нападающий итальянского клуба «Комо» Альваро Мората заявил, что считает уход из «Атлетико» своей главной ошибкой в карьере.

«Решение покинуть «Атлетико» стало моей самой большой ошибкой. Я бы обменял все свои титулы за карьеру на один титул с «Атлетико». Это клуб, который я люблю, я был там очень счастлив», — приводит слова Мораты Marca.

Мората в 2024 году покинул «Атлетико», перебравшись в «Милан». За мадридскую команду в 154 матчах во всех турнирах он забил 58 голов и сделал 14 голевых передач.

Помимо «Атлетико», «Комо» и «Милана» Мората выступал за «Ювентус», «Челси» и «Галатасарай».

Мората не был вызван в сборную Испании на стартующий сегодня чемпионат мира по футболу.