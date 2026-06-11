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В Испании рассказали о плане сборной в отношении возвращения в состав Ямаля на ЧМ-2026

В Испании рассказали о плане сборной в отношении возвращения в состав Ямаля на ЧМ-2026
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Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль должен постепенно вернуться в стартовый состав национальной команды к третьему матчу соревнования. Об этом сообщает Cadena Ser.

По информации источника, Ламин получит несколько игровых минут в игре 1-го тура группового этапа с Кабо-Верде, потом ещё больше минут во встрече с Саудовской Аравией во 2-м туре и затем будет готов появиться в основном составе в матче 3-го тура с Уругваем.

В прошедшем сезоне футболист провёл за сине-гранатовых 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 мяча и отметился 16 результативными передачами. Концовку сезона он пропустил из-за травмы. 18-летний футболист прибыл в расположение национальной команды с травмой мышцы бедра левой ноги.

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