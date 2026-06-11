Дональд Трамп пропустит первый матч США на ЧМ-2026 — Politico

Президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на первом матче национальной команды на чемпионате мира ‑ 2026 со сборной Парагвая. Об этом сообщает известное издание Politico.

По данным источника, официальную делегацию США возглавит госсекретарь Марко Рубио. При этом на матче ожидается президент Парагвая Сантьяго Пенья Паласиос, который должен встретиться с американскими политиками на трибуне.

Матч группового этапа ЧМ-2026 между сборными США и Парагвая пройдёт в эту субботу, 13 июня. Игру примет стадион «Соу-Фай» в Инглвуде. Стартовый свисток главного арбитра встречи Данни Маккели раздастся в 04:00 мск.