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Дональд Трамп пропустит первый матч США на ЧМ-2026 — Politico

Дональд Трамп пропустит первый матч США на ЧМ-2026 — Politico
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Президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на первом матче национальной команды на чемпионате мира ‑ 2026 со сборной Парагвая. Об этом сообщает известное издание Politico.

По данным источника, официальную делегацию США возглавит госсекретарь Марко Рубио. При этом на матче ожидается президент Парагвая Сантьяго Пенья Паласиос, который должен встретиться с американскими политиками на трибуне.

Матч группового этапа ЧМ-2026 между сборными США и Парагвая пройдёт в эту субботу, 13 июня. Игру примет стадион «Соу-Фай» в Инглвуде. Стартовый свисток главного арбитра встречи Данни Маккели раздастся в 04:00 мск.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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