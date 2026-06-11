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В Африке с гневом восприняли решение США об отказе во въезде сомалийскому арбитру

В Африке с гневом восприняли решение США об отказе во въезде сомалийскому арбитру
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Африканские журналисты с гневом восприняли решение США об отказе во въезде на территорию страны сомалийскому арбитру. Ранее стало известно, что Омару Абдулкадиру Артану было отказано в посещении Соединённых Штатов на время проведения чемпионата мира — 2026. Причиной решения властей стали подозрения в связях судьи с террористическими организациями.

«Он лучший арбитр континента. По какой причине его отказались впускать? Это немыслимо!» — приводит слова нигерийского журналиста Осасу Обайювана Actu Foot в социальной сети X.

«Раньше на чемпионатах мира нас принимали просто замечательно. Сегодня люди разочарованы. Видимо, нас просто не хотят там видеть!» — сказал журналист из Кот-д’Ивуара Патрик Гите.

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