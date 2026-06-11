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Хорхе Сампаоли возглавил «Атлетико Тальерес»

Хорхе Сампаоли возглавил «Атлетико Тальерес»
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«Атлетико Тальерес» объявил о назначении на пост главного тренера Хорхе Сампаоли - он заменит Карлоса Тевеса, уволенного после вылета команды в 1/16 финала плей-офф Апертуры.

«Обладая выдающейся международной карьерой, сильной футбольной репутацией и способностью справляться с серьёзными задачами, Сампаоли приходит в клуб, чтобы привнести свой опыт, убеждённость и лидерские качества», — говорится в пресс-релизе клуба.

В тренерский штаб Сампаоли войдут Пабло Фернандес (тренер по физической подготовке), Диого Мешине Алвес (помощник тренера) и Маркос Фернандес (тренер по физической подготовке).

В сезоне-2026 в чемпионате Аргентины «Атлетико Тальерес» занял восьмое место.

Ранее Сампаоли работал с «Атлетико Минейро», «Ренном», «Фламенго», «Севильей», «Марселем», «Сантосом» и сборной Аргентины.

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