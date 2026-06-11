Тренер сборной Португалии объяснил замену Криштиану Роналду в матче с Нигерией

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал замену звёздного форварда Криштиану Роналду на 64-й минуте товарищеского матча с Нигерией (2:1).

«Мы рассчитывали, что Криштиану проведёт 45 или 60 минут. У Нуну Мендеша, как и у Гонсалу Рамуша, был индивидуальный план на 30 минут, а у Витиньи и Жоау Невеша — на 45 минут. Важно работать над индивидуальными аспектами и иметь команду, которая в концовке сможет играть сильнее, чем в начале», — приводит слова Мартинеса Record.

Отмечается, что в перерыве минувшего товарищеского матча с Нигерией (2:1) главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес произвёл замену всех полевых игроков, оставив в составе на второй тайм лишь Криштиану. 41-летний футболист покинул поле лишь на 64-й минуте встречи, не отметившись результативными действиями.

Португалия примет участие в ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике. Команда Мартинеса попала в группу К, где в соперниках ей достались ДР Конго, Узбекистан и Колумбия.