Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Португалии объяснил замену Криштиану Роналду в матче с Нигерией

Тренер сборной Португалии объяснил замену Криштиану Роналду в матче с Нигерией
Комментарии

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал замену звёздного форварда Криштиану Роналду на 64-й минуте товарищеского матча с Нигерией (2:1).

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
10 июня 2026, среда. 22:45 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Нигерия
1:0 Нету – 23'     1:1 Адамс – 37'     2:1 Консейсау – 75'    

«Мы рассчитывали, что Криштиану проведёт 45 или 60 минут. У Нуну Мендеша, как и у Гонсалу Рамуша, был индивидуальный план на 30 минут, а у Витиньи и Жоау Невеша — на 45 минут. Важно работать над индивидуальными аспектами и иметь команду, которая в концовке сможет играть сильнее, чем в начале», — приводит слова Мартинеса Record.

Отмечается, что в перерыве минувшего товарищеского матча с Нигерией (2:1) главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес произвёл замену всех полевых игроков, оставив в составе на второй тайм лишь Криштиану. 41-летний футболист покинул поле лишь на 64-й минуте встречи, не отметившись результативными действиями.

Португалия примет участие в ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике. Команда Мартинеса попала в группу К, где в соперниках ей достались ДР Конго, Узбекистан и Колумбия.

Календарь чемпионата мира — 2026
Таблица групп чемпионата мира — 2026
Материалы по теме
Криштиану Роналду не забил в трёх матчах сборной Португалии подряд впервые с Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android