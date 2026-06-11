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Григорян сделал прогноз на матч открытия чемпионата мира между Мексикой и ЮАР

Григорян сделал прогноз на матч открытия чемпионата мира между Мексикой и ЮАР
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Российский тренер Александр Григорян заявил, что в матче открытия чемпионата мира по футболу ожидает победы сборной Мексики над командой ЮАР. Игра состоится 11 июня.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
11 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Мексика
Не начался
ЮАР
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мексика, конечно же, выйдет из группы. Они играют дома, они адаптированы к большой высоте и климату. Есть великолепный ровный молодой состав, но для главного тренера это будет последний танец. Хавьер Агирре проработал так много времени, и теперь это точно его последний чемпионат мира. Посмотрим, как он станцует.

У ЮАР крепкие игроки, но почти все они играют в чемпионате страны, где нет высокого темпа. Им сложно будет играть на скоростях, но если весь чемпионат пройдёт в не самом высоком темпе, то это может их спасти. Думаю, что в матче с Мексикой класс, мотивация и поддержка трибун сделают своё дело. Ожидаю победы сборной Мексики со счётом 2:0», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

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Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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