«Это время мечты». Сон Хын Мин — о старте ЧМ‑2026

Форвард сборной Южной Кореи по футболу Сон Хын Мин заявил, что в преддверии четвёртого в карьере чемпионата мира ощущает себя снова молодым.

Сон играет за корейскую национальную команду с 2010 года и выступал на чемпионатах мира в Бразилии‑2014, России‑2018 и Катаре‑2022. 8 июля Сону исполнится 34 года.

«Будь то мой первый или четвёртый чемпионат мира, я снова чувствую себя мальчишкой. Это время мечты. Я очень рад снова играть на чемпионате мира. Это то, о чём мечтал с самого детства.

Мы очень хорошо подготовились, и я надеюсь, что мы добьёмся хорошего результата, потому что, я уверен, мои товарищи по команде этого заслуживают. На чемпионате мира 2022 года мы выбыли в 1/8 финала и, я думаю, смогли извлечь уроки на будущее», — приводит слова Сона ESPN.

Корейцы на чемпионате мира 2026 года выступят в группе А вместе со сборными Мексики, ЮАР и Чехии.