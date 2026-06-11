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Анчелотти назвал самую важную игру для Бразилии на чемпионате мира — 2026

Анчелотти назвал самую важную игру для Бразилии на чемпионате мира — 2026
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Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти определил самую важную игру для национальной команды на чемпионате мира — 2026. По словам итальянского специалиста, для бразильцев особое значение будет иметь стартовая игра на турнире — со сборной Марокко на групповом этапе. Встреча состоится в воскресенье, 14 июня, на стадионе «Метлайф» в США. Начало — в 1:00 мск.

«Первая игра на чемпионате мира крайне важна. Можно сказать, она самая важная. Конечно, все матчи важны, но я бы хотел, чтобы мы завершили групповой этап на первом месте в турнирной таблице», — приводит слова Анчелотти AlmarssadPro в социальной сети X.

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