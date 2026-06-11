Игдисамов рассказал, по какому критерию можно отличить топ-клуб от средней команды

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов рассказал, в чём состоит разница между средними командами и большими клубами.

— Ты сразу понял отличие между ЦСКА и «Рубином»? Всё-таки казанский клуб тоже был чемпионом, играл в Лиге чемпионов.

— В плане инфраструктуры те условия, которые есть у «Рубина», есть мало в какой академии. Но с точки зрения организации рабочего процесса — большая разница. Чем определяется топ-клуб?

— Трофеями.

— Нет. Именно организацией. Трофеи могут быть, а могут не быть. Можно делать всё правильно, но никто не гарантирует результат. Но как работает клуб: форма, питание, поездки, отели, самолёты. Когда на команде не пытаются сэкономить… Попав в ЦСКА, я сразу это почувствовал.

Ещё со временем заметил такую вещь. Когда я работал в «Рубине», мы ездили на чемпионат России. Если ты там выходишь в полуфинал, то всё. Даже если ты проиграл полуфинал и матч за третье место, то приезжаешь назад с чувством выполненного долга. Носом облака задеваешь. Менталитет андердога. Прыгнул выше головы — прекрасно. Не прыгнул — остался на своём месте. В ЦСКА же всегда борешься за первое место. Причём тебе об этом не говорят. Ты сам это понимаешь. Абсолютно разная психология. Как для тренера, так и для футболиста. Многие ребята, которые приезжают в Москву, с этим не справляются, потому что не привыкли к этому. Первое место — это уже тип мышления, — приводит слова Игдисамова «Вечерняя Казань».