«Можно притворяться, но давайте остановимся...» Экс-игрок Франции — о фаворите ЧМ-2026

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Кристоф Дюгарри заявил, что национальная команда «трёхцветных» является фаворитом чемпионата мира 2026 года.

«Мы — сборная Франции. Что плохого в том, чтобы сказать, что мы приехали, чтобы выиграть чемпионат мира?

Мы приехали с уважением, но мы — сборная Франции, у нас качественные игроки. Можно притворяться, но давайте остановимся… У нас лучшие футболисты. Мы приехали, чтобы победить, и мы обязаны это сделать.

Нельзя игнорировать уровень наших исполнителей. У нас есть проблема на позиции крайнего защитника, но в обороне, полузащите и атаке у нас есть запас. Какая команда подготовлена лучше нас? Мы явные фавориты. Невыигрыш будет провалом для Дидье Дешама», — приводит слова Дюгарри RMC Sport.

Напомним, 11 июня 2026 года стартует чемпионат мира по футболу. Сборная Франции сыграет в группе I с командами Сенегала, Норвегии и Ирака.